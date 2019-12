¿Adónde irse de vacaciones este verano?

Trabaj√≥ todo el a√Īo, no hizo gastos desmesurados y logr√≥ ahorrar algo de dinero para aprovechar los d√≠as que le dieron de vacaciones en su trabajo este verano; pero, debido a la creciente incertidumbre por el precio del ‚ÄúD√≥lar Turista‚ÄĚ que quiere implementar el nuevo gobierno y los elevados costos de alojamiento y transporte, ahora no sabe si podr√° irse de vacaciones. Sin embargo, no tiene de qu√© preocuparse porque en esta nota le sugerimos algunas opciones econ√≥micas y muy interesantes dentro del pa√≠s que le ayudar√°n a tener unas vacaciones ideales.

Si le gusta viajar a la costa, lo m√°s recomendable es no ir a los destinos m√°s populares. Se estima que una sombrilla en Mar del Plata va a costar casi $ 20 000 por mes y una carpa va a costar casi $ 90 000 por mes. Adem√°s, a estos gastos se suma lo que pueda consumir all√° y el costo del alojamiento, que se estima de aproximadamente $ 5000 por noche. La mejor opci√≥n es ir a pueblos de la periferia. Si bien no est√° disponible toda la oferta de entretenimiento cultural (como teatros, cines, casinos, etc.), no va a notar la falta si lo que a usted le interesa es pasar un buen momento al aire libre, desconectarse de la vor√°gine citadina y ba√Īarse en el mar.¬†

Para el alojamiento, la mejor opción es alquilar casas de campo de un propietario particular. Si tiene con quién irse y pueden compartir una casa entre varios integrantes (quizá dos familias o un grupo numeroso de amigos), podrán repartir los costos de forma más equitativa y, aunque la comodidad no sea la misma que estar solo, si tienen la suficiente confianza entre sí, pueden tener un momento inolvidable y quizá una de las mejores vacaciones de sus vidas.

Si en cambio no le gusta quedarse en un mismo lugar, la mejor opci√≥n podr√≠a ser alquilar una casa rodante. Esto le permitir√≠a viajar como si llevara un peque√Īo departamento a cuestas, sin necesidad de privarse de ninguna comodidad. Para mejorar la circulaci√≥n interna y fomentar el turismo nacional, muchos municipios han asfaltado los parajes m√°s tur√≠sticos. Esto permite acceder a lugares que antes conoc√≠an √ļnicamente los habitantes locales o la gente con parientes o conocidos en la zona. Ahora adem√°s se cuenta con mucha m√°s informaci√≥n ya que es m√°s f√°cil acceder a blogs de turismo y p√°ginas informativas.¬†

En caso de que no sea un fan√°tico del mar y quiera tener una experiencia distinta, puede recorrer la Ruta del Vino, al oeste del pa√≠s, que atraviesa toda la regi√≥n de Cuyo. Tambi√©n puede tomar un descanso en las sierras cordobesas, donde encontrar√° paisajes √ļnicos en el mundo. O puede viajar a la Mesopotamia argentina, donde la tranquilidad del campo le ayudar√° a olvidarse de las obligaciones. Tambi√©n hay muchas ciudades tur√≠sticas que est√°n invirtiendo notables sumas de dinero y ofrecen muchos nuevos atractivos para atraer gente, como por ejemplo la isla San Mart√≠n, que ofrece una perspectiva √ļnica para apreciar las cataratas del Iguaz√ļ.¬†

Sea cual sea la opción que elija, si lo planea con un buen margen de tiempo y busca los mejores precios, sin dudas podrá encontrar opciones muy accesibles. Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica y la variedad de paisajes que ofrece dentro de sus fronteras abarca desde los desiertos más áridos hasta las selvas más frondosas. La Ruta 40, que es la más larga del mundo, conecta el punto más al norte del país con el punto más al sur. Al contar con todas estas oportunidades, solo nos queda buscar para encontrar. 

Comentar con Facebook