Mercado de granos: panorama actual de cada cultivo

En medio de un contexto de extensión de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país, poco a poco el mundo comienza a normalizarse tras haber controlado al coronavirus y la reactivación comercial empieza a repercutir en el precio de granos y oleaginosas.

La soja fue uno de los cultivos que, tras varias semanas en baja, alcanzó su pico máximo en dos semanas para situarse a US$215 por tonelada. El aumento en el precio de la soja tiene su fundamento en el aumento de la demanda desde el mercado chino, uno de los principales interesados en aumentar el stock por temor a la parálisis que se puede generar en Brasil y Estados Unidos ante la posibilidad latente del rebrote del coronavirus. Brasil, es uno de los principales exportadores hacia el mercado asiático, pero las falencias en materia sanitaria con aumentos diarios de contagios y fallecidos despiertan incertidumbre en China que ya planificó compras masivas para junio. De esta manera, Argentina se colocó en una posición favorable para satisfacer las demandas extranjeras y esto repercutió en una suba sustancial del precio en el mercado interno.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que la soja en Chicago ajust√≥ al alza tambi√©n empujada por buenas se√Īales desde el mercado asi√°tico que sostiene al mercado. De hecho, en las pr√≥ximas semanas habr√° reuniones virtuales con autoridades asi√°ticas y exportadores locales para redefinir los detalles de la fase 1 del acuerdo comercial firmado en enero de este a√Īo.

En la bolsa de comercio de rosario el mercado de granos present√≥ ofertas estables para la compra de oleaginosas y leves ca√≠das en compra de cereales. El valor de la soja con entrega inmediata se mantuvo en US$210 con tendencia a los US$215 por negocios particulares. En el mercado Matba-Rofex el contrato de soja para mayo de este a√Īo se mantiene a US$217.

Trigo: subas leves y optimismo en el sector

El valor del trigo tuvo leves ajustes con aumentos que depositaron al cereal en los US$ 195,8 por tonelada. El optimismo de los productores nacionales se basa en que el primer relevamiento que lleg√≥ desde Estados Unidos no cumpli√≥ con las expectativas de calidad en la producci√≥n. Los problemas clim√°ticos en Kansas generaron los primeros cultivos que no colmaron las expectativas de los productores. Otra buena noticia para Argentina es que en Europa la sequ√≠a gener√≥ da√Īos severos en los cultivos, y la cantidad de precipitaciones todav√≠a no es suficiente para compensar los inconvenientes sobre los cereales. As√≠ es como Argentina se posiciona como una alternativa viable para la compra en cantidad y calidad. En el mercado local el trigo con descarga se ofreci√≥ a US$184, un precio razonable teniendo en cuenta el costo de diciembre que rozaba los US$155 por tonelada.

Por otra parte, tras las precipitaciones abundantes generadas en la regi√≥n permitir√≠an obtener una cosecha r√©cord de trigo. El fen√≥meno puede darse debido a las lluvias que en el bimestre marzo-abril se acumularon 342 mil√≠metros, r√©cord de los √ļltimos 30 a√Īos.

Maíz: aumento de precio y buenos rindes en cosechas tardías

En el mercado de Chicago, el maíz tuvo un alza de US$1,2 dólares cerrando a US$125,6 por tonelada. Sin embargo, las subas se vieron frenadas debido al incremento en los stocks finales analizado por el USDA, que afirmó que el inventario aumentaría en 30 millones de toneladas. Para el mercado local, el maíz con descarga se ubicó en US$123 por tonelada.

Por otra parte, la cosecha de maíz tardío arrojó buenos resultados en Córdoba y Santa Fe. Actualmente, la cosecha cubrió el 40% del área apta para cultivo registrando un avance intersemanal de 1,8 puntos y un acumulado interanual de 6 puntos.

