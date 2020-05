¿Qué mirar antes de pedir un préstamo para comprar un auto?

Posibilidad de cancelación anticipada: cuando restan pocas cuotas, posiblemente queramos quitarnos el peso de encima, y abonar todo para saldar la deuda. Algunos préstamos no permiten esta operatoria.

Período de gracia: este será el plazo de determinada cantidad de meses en el que no pagaremos nada. Normalmente ocurre durante los primeros meses, donde adquirimos el auto. Esto no significa que no generen intereses, sino que dejamos de abonar las primeras cuotas para comenzar más adelante.